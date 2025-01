Cesenatoday.it - Situazione di pericolo sulla E45, gli automobilisti costretti a fare slalom tra i maiali finiti in mezzo alla strada

Leggi su Cesenatoday.it

La foto ha fatto in breve tempo il giro dei social. Gliche percorrevano la carreggiata sud della E45, all'altezza di Cesena, nella tarda mattinata di domenica (12 gennaio) si sono ritrovati a tu per tu con due. Gli animali eranosamente in, tant'è.