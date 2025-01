Ilfattoquotidiano.it - Sinner all’esordio agli Australian Open: dove vedere in tv e streaming l’incontro con Jarry

Appuntamento all’alba. Jannikgioca la partita di esordiocontro Nicolaslunedì 13 gennaio non prima delle 4, ora italiana. Il numero uno del mondo, campione in carica dello Slam, se la vedrà contro il cileno attuale numero 34 del ranking (ma è stato 16esimo nello scorso maggio). Se l’altoatesinosse batterlo, al secondo turno lo attende uno tra Tristan Schoolkate e Taro Daniel.Nelle tappe di avvicinamento al torneoo che apre la stagione del grande tennis,ha sconfitto Popyrin e Tsitsipas in due match di esibizione lasciando buone sensazioni circa il suo stato di forma.Ora l’esordio nella Rod Laver Arena, il campo centrale di Melbourne. Tra l’azzurro eesistono due precedenti: il cileno vinse nel 2019 sull’erba di ‘s-Hertogenbosch, mentre il numero uno al mondo lo ha sconfitto in tre set a Pechino durante la scorsa stagione.