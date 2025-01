Ilrestodelcarlino.it - Si schianta contro un albero. Paura nella notte sulla Mezzina

Perde illlo dell’auto e siun. L’incidente è avvenutotra venerdì e sabato, lungo la provincialefrazione di Cerreto, all’altezza della rivendita Off Quattro a Castel di Lama. La dinamica deve essere ancora accertata, ma al momento non risultano altri mezzi coinvolti. Erano circa le 24, quando la giovane donna, che era al volante di una Volkswagen Golf, che proveniva da Offida in direzione Castel di Lama, ha perso illlo dell’auto che è sbandata ed ha invaso l’altra corsia, abbattendo una colonnina e un lampione e finendo la sua corsaun. La macchina è andata completamente distrutta, ai primi soccorritori che si sono trovati difronte alla scena, la situazione è apparsa piuttosto preoccupante, ma per fortuna, nonostante i gravi danni del mezzo, la ragazza è rimasta miracolosamente illesa.