Si è spento Dino Santarossa, punto di riferimento della Pro Loco

La comunità di Prata è in lutto per la scomparsa didiProe del coro di Villanova. È morto all'età di 56 anni dopo che gli è stato diagnosticato una grave malattia.Dipendente di Marine Interiors a Caneva, era una figura molto conosciuta in paese.