Trentotoday.it - Sfreccia a 112 chilometri orari dove il limite è 40: stangato un ragazzo

Leggi su Trentotoday.it

Forse la fretta o forse non si era accorto di quanto stesse pestando il piede sull’acceleratore, fatto sta che nella serata del 10 gennaio un neopatentato è stato fermato mentreva in via Piave a Merano a ben 112 km/h. Per quantificare la gravità del gesto, in quell’area ilè di 40.