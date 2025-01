Livornotoday.it - Serie D, girone E: risultati e classifica

Ancora un successo in trasferta per il Livorno che sul campo dello Sporting Trestina si impone di misura (0-1 il risultato finale) grazie a una rete di Rossetti in avvio. Tre punti d'oro per i ragazzi di Indiani che allungano sulle inseguitrici in.