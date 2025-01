Arezzonotizie.it - Serie C - La diretta di Arezzo-Pineto 0-0

Leggi su Arezzonotizie.it

PREPARTITA° -si affrontano per la seconda volta al Comunale in gare di campionato, la terza in gare ufficiali: l'anno scorso in C e due anni fa in Coppa Italia gli abruzzesi si sono imposti per 2-1 con entrambi i gol vittoria arrivati al 94' grazie a Volpicelli e Braghin°.