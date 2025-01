Bresciatoday.it - Serie C, Feralpisalò-Pro Patria 1-0. Gol e highlights

Leggi su Bresciatoday.it

Terzo successo consecutivo e imbattibilità casalinga confermata. Lacontinua a volare alto in classifica grazie a un guizzo di Di Molfetta nei minuti di recupero che regala ai gardesani un prezioso 1-0 contro la Pro.La partitaL’incontro non è stata affatto semplice per.