Torinotoday.it - Serie A, Torino-Juventus 1-1. Gol highlights: espulsi Vanoli e Motta

Leggi su Torinotoday.it

Il derby della Mole si chiude con un pareggio per 1-1 train una sfida intensa e combattuta. Un risultato che lascia sensazioni opposte: buon punto per i granata di, mentre per la squadra di Thiagoè un altro pareggio che inizia a pesare sulla corsa in campionato.