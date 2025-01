Lapresse.it - Serie A, Bologna-Roma 2-2

Finisce 2-2 la sfida tranel match valido per la 20/a giornata diA. Succede tutto nella ripresa: l’ex di turno Saelemaekers sblocca il risultato al 13? con un tiro a giro, nel giro di tre minuti Dallinga pareggia i conti con un tocco da due passi finalizzando un’azione in contropiede. Al 20? Ferguson completa la rimonta firmando il 2-1, ma i giallorossi non demordono e nell’ultimo minuto di recupero acciuffano il pareggio grazie a un altro rigore, trasformato da Dovbyk, per un fallo di mano di Lucumi. Gli emiliano salgono così a 29 punti, mentre i giallorossi avanzano a quota 24.