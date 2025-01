Fanpage.it - Serena Rossi: “Mina Settembre riscoprirà la sua vulnerabilità. La mia semplicità spesso non è stata capita”

Leggi su Fanpage.it

si racconta in un'intervista partendo da Napoli, le sue radici, passando per i ruoli che ha interpretato in anni di carriera, arrivando a Minache torna su Rai1 con la terza stagione. Attrice, cantante, artista libera che della sua solarità ha fatto un segno distintivo, ha dimostrato che il talento può essere declinato con serietà e immensa passione.