Scontri RamyMeloni | Ignobile episodio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.38 "Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, ieri sera a Roma abbiamo assistito all'ennesimo,di disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa bensì per puro spirito vendicativo". Così sui social la premier Meloni sulle proteste di ieri per la morte di Ramy, il giovane egiziano morto durante l'inseguimento delle forze dell'ordine a Milano. "Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza. Alle Forze dell'Ordine va la nostra solidarietà".