Ecodibergamo.it - Scavalco e via per Orio: primi test del 2025 per il traffico in città

CANTIERI. Presto chiuse via Maironi da Ponte e l’accesso per Campagnola. Berlanda: «Servirà un anno di pazienza, vigileremo per evitare ritardi».