Reggiotoday.it - Scafatese-Reggina, mister Trocini: "C'è tanta amarezza per aver perso due punti"

Leggi su Reggiotoday.it

Laavrebbe meritato l’intera posta in palio nel match contro la, terminato con il punteggio di 1 a 1, per la buona prestazione fornita, ma ha pagato, a caro prezzo, le troppe occasioni non finalizzate. “C'è, abbiamodue– ha dichiaratoBruno.