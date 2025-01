Cataniatoday.it - Saturnia Acicastello, che poker! A Cantù successo per 3-1

La Cosedilnon si ferma più: quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Montagnani nella trasferta contro Campi Realie classifica stravolta. A Casnate con Bernate termina 3-1 in favore dei biancoblu la sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato.