Sanità, in Calabria 4 anziani su 10 rischiano la vita per distanza dalla cardiologia d'emergenza

Il 38,5% delle persone over 65 con patologie cardiache può impiegare oltre un’ora per raggiungere i servizi di emodinamica presenti nelle strutture sanitarie calabresi, con un forte aumento del rischio di mortalità per 4su 10. I dati arrivano dallo studio scientifico di Domenico Marino e.