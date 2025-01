Bresciatoday.it - Sangue in strada, ragazzo accoltellato: è grave al Civile

Leggi su Bresciatoday.it

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio undi 26 anni è stato trasportato d'urgenza aldi Brescia (e poi ricoverato in codice rosso) per ferite da arma da taglio: avrebbe perso moltoe riportato lesioni importanti, ma non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in.