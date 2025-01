Romatoday.it - Roma Femminile-Inter 1-2: Giacinti espulsa, l'ex Serturini decide la partita del Tre Fontane

Laperde per due a uno contro l'nella quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Sconfitta che pesa tanto in casa giallorossa visto che le ragazze di Spugna perdono lo scontro diretto per il secondo posto, venendo superate proprio dalle nerazzurre e scivolano a -10.