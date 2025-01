Repubblica Ceca esplosione al ristorante è strage | morte almeno sei perone

Leggi su Dayitalianews.com

Un incendio è scoppiato ieri sera (11 gennaio) in una Most, nella, uccidendo6 persone e ferendone otto, 6 delle quali in gravi condizioni, secondo quanto riferito oggi (domenica 12 gennaio) dai soccorritori.“L’incendio si è propagato molto rapidamente dopo che una stufa a gas è stata probabilmente rovesciata”, hanno scritto i vigili del fuoco locali su X.Prima ci sarebbe stato un fortissimo boato, poi le fiamme hanno invaso il locale, il.Come riferito sui social dai vigili del fuoco locali, l’allarme è scattato alle 23.17: al momento dello scoppio erano presenti nel locale una ventina di persone: “Nell’incendio si è sviluppato molto rapidamente. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto l’edificio era completamente avvolto dalle fiamme”.