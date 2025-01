Salernotoday.it - Rapina a mano armata nella farmacia comunale: indagini a tutto campo

Leggi su Salernotoday.it

di Battipaglia, ieri sera, in via Ionio. Un uomo con una pistola – probabilmente giocattolo – si è fatto consegnare il portafogli dai malcapitati dietro al bancone, per poi fuggire. Il bottino sarebbe pari a circa 500 euro. Indagano, dunque, le forze.