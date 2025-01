Ramy Ilaria Cucchi | Violenti mi ricordano black bloc a G8 di Genova

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "I responsabili dei gravi atti di violenza contro gli agenti di polizia durante le manifestazioni di protesta per la morte dimiquanto fecero idurante le manifestazioni pacifiche per il G8"., senatrice di Alleanza Verdi-Sinistra, si esprime così dopo le violenze andate in scena .