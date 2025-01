Ramy famiglia sugli scontri ai cortei | Condanniamo la violenza

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ladicontesta gli atti didelle ultime manifestazioni. "Siamo profondamente turbati nell'apprendere che il suo nome venga utilizzato come pretesto per atti di'' scrive il loro avvocato Barbara Indovina. Il loro figlio 19enne, egiziano, ma residente in Italia da molti anni, è morto il 24 novembre scorso a .