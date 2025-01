Iltempo.it - Ramy, chef Rubio deraglia: "Assassini in divisa", l'assalto choc a Meloni

non si smentisce. Il cuoco tv e attivista pro Palestina (e anti-Israele.) arriva in qualche modo a difendere le violenze di Roma e Bologna sulla scia del caso. "Quindi - scrive su X Gabriele Rubini, questo il vero nome - sono ignobili i disordini, le manifestazioni, il dissenso, le proteste che non portano nessun morto, ma non lo sono abusi e omicidi di forze dell'ordine". Il riferimento è alle parole della premier Giorgiache ha parlato di "ignobile episodio di disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo. Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza", scrive sui social la premier che manifesta solidarietà agli agenti feriti.si rivolge direttamente alla premier: "Singolare come metro di giudizio, non trovi Giorgia? Medaglia al merito per gliindi?".