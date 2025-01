Fanpage.it - Raimondo Todaro e Francesca Tocca sarebbero in crisi, la ballerina ha tolto dai social le foto con il marito

Leggi su Fanpage.it

in. A farlo pensare un 'gesto' della, che ha rimosso dal suo profilo Instagram tutti gli scatti che la ritraggono insieme al, ex professore nella scuola di Amici. In passato i due hanno già attraversato un momento difficile, durato due anni e terminato con un riavvicinamento.