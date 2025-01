Milanotoday.it - Ragazzo minacciato con un martelletto dal branco: presi due baby banditi, hanno 16 anni

Leggi su Milanotoday.it

Circondato,e derubato. Undi 26è stato aggredito e rapinato sabato pomeriggio a Milano da almeno cinque giovanissimi che si sono scagliati contro di lui riuscendo a portargli via due cellulari. Il raid delè avvenuto verso le 18 in via Lessona, dove il 26enne.