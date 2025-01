Lanazione.it - Raffiche fino a 120 chilometri orari, prorogata l’allerta vento in Toscana. E torna la neve

Firenze, 12 gennaio 2025 –dalla protezione civile della Regionel'allerta gialla perforte per tutta la giornata di domani lunedì 13 gennaio. Attualmente registratea 95km/h a Semproniano (Grosseto), 80km/h a Castiglione d'Orcia (Siena), 60-70km/h in altre zone della. Previstea domanimassime a 100-120km/h (localmente superiori sui crinali). A partire dalla mattina di domani, 13 gennaio, e per tutta la giornata, possibili deboli nevicate oltre i 200-300 metri sulle zone più orientali della regione. I fenomeni interesseranno inizialmente Val Tiberina e Casentino per poi estendersi nel pomeriggio-sera all'alto Mugello e all'alto Appennino Pistoiese.