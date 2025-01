Ilrestodelcarlino.it - Quella botta d’orgoglio dei ’figliastri’

Prima il silenzio indifferente, poi il malcelato fastidio. A Forlì lacesenate sugli squilibri provinciali tra i co-capoluoghi non è stata affatto gradita. A dimostrazione di questo anche le parole del sindaco Zattini: "Lattuca disse che non avrebbe portato via nulla a Forlì". Come se fosse un accordo tra privati. Ma le persone passano e le istituzioni (si spera) restano. E soprattutto non ci dovrebbero essere tabù nella discussione politica. Non c’è una investitura divina che ha assegnato a tempo indeterminato questura, motorizzazione e altri enti istituzionali a Forlì. Se così fosse, tanto varrebbe restituire titoli e mostrine e accontentarsi di essere figli di un dio minore.