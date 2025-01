Oasport.it - Quando si gioca Sinner-Jarry, Australian Open 2025: orario esatto 13 gennaio, partita precedente, tv

Leggi su Oasport.it

Jannikaffronterà Nicolasal primo turno degli, primo Slam della stagione in programma sul cemento di Melbourne dal 12 al 26. Il tennista italiano farà il proprio esordio contro l’insidioso avversario cileno: l’appuntamento è per lunedì 13, sarà il secondo incontro alla Rod Laver Arena: il programma sarà aperto alle ore 01.30 italiane dal derby tra le statunitensi Coco Gauff e Sofia Kenin, a seguire (e non prima delle ore 04.00) toccherà al fuoriclasse altoatesino.Il numero 1 del mondo incomincerà contro il sudamericano la difesa del titolo conquistato dodici mesi fa in terra oceanica e partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un rivale che potrebbe creare dei grattacapi. Il 23enne, reduce dalle vittorie nei test d’esibizione contro Alexei Popyrin e Stefanos Tsitsipas, incrocerà il 29enne numero 34 del ranking ATP con cui i precedenti sono in perfetta parità (1-1).