Quotidiano.net - Proteste sui prezzi carburanti: anomalie nei listini benzina e gasolio segnalate al Mimit

Leggi su Quotidiano.net

Si allarga il fronte dellesuidei, con gli stessi gestori degli impianti che segnalanonella pubblicazione deidida parte del. Lo afferma il Codacons, che ricorda come sul caso, dopo le tante segnalazioni di alcune pompe del Friuli Venezia Giulia, sia stata presentata una interrogazione parlamentare, e la vicenda sarebbe finita sul tavolo della Guardia di Finanza. Alcuni gestori hanno segnalato al ministero delle imprese e del Made in Italy come icomunicati dagli impianti e pubblicati sul sito delspesso non siano corretti, contenendo errori edin grado di alterare sensibilmente le medie nazionali deidi. - spiega il Codacons - Ad esempio numerosi distributori segnalanoidentici persia in modalità servito che in modalità self, pur praticando agli automobilistidiversi a seconda della modalità di erogazione dei