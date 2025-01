Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Nicolas Jarry, Australian Open 13-01-2025 ore 04:00 AM

Leggi su Infobetting.com

scenderanno in campo intorno alle quattro del mattino italiane sulla Rod Lever Arena, il cui programma sarà aperto dalla sfida tra Gauff e Kenin alle 01:30, dunque l’orario per puntare la sveglia è piuttosto solido. Anche se, come vedremo meglio nella sezione dedicata ai precedenti,è in vantaggio nello .InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici