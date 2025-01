Livornotoday.it - Promozione, perde ancora l'Armando Picchi, sconfitto 1 a 3 dall'Atletico Maremma

Leggi su Livornotoday.it

Le due squadre livornesi perdono contro le due formazioni grossetane in questo weekend di, l', stavolta contro l'che si impone 3 a 1 in Banditella. Gli amaranto passano momentaneamente in vantaggio al 4' con Tocchini ma alla mezz'ora.