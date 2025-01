Primavera | ore 1230 A Monza uno spareggio in chiave salvezza

Sport.quotidiano.net - Primavera: ore 12,30. A Monza uno spareggio in chiave salvezza

E’ già tempo di tornare in campo per ladi Claudio Rivalta che alle 12,30 affronterà ilin occasione del giornata numero 19. I rossoblù stanno vivendo un momento complicato, con un filotto di sconfitte che non sta aiutando il gruppo a ritrovare la serenità che aveva contraddistinto l’inizio. La squadra ha cominciato il 2025 con altri due stop, uno in campionato contro l’Atalanta e uno in Coppa Italia contro l’Inter che ha sancito anche l’uscita di scena dei ragazzi di Rivalta dalla competizione. L’ultima vittoria è datata 4 dicembre. La sfida con ilsarà anche uno scontro diretto visto che entrambe le squadre sono ferme a 18 punti, con la formazione allenata da Oscar Brevi che è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia. ma da un successo per 4-1 in campionato sul Genoa.