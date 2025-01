Quotidiano.net - Prezzi biglietti aerei aumentano a Natale senza migliorare il servizio

deihanno registrato una forte impennata in occasione delle festività die Capodanno, ma ad una maggiore spesa sostenuta dai viaggiatori non è corrisposto un aumento della puntualità dei voli né un miglioramento delreso dalle compagnie aeree. Lo afferma Assoutenti, che ha analizzato gli ultimi dati Istat relativi aiper il mese di dicembre. "In un solo mese le tariffe dei voli nazionali hanno registrato in Italia una crescita abnorme pari al +21,6% rispetto a novembre, aggravando la spesa di chi si è spostato in aereo per tornare a casa durante le festività e passare ilin famiglia. - analizza Assoutenti - Non è andata meglio nemmeno a chi ha scelto di trascorrere all'estero le feste di fine anno: idei voli internazionali sono rincarati infatti del +17,7% in un solo mese, a dimostrazione di come le tariffe salgano in modo vertiginoso con l'aumentare della domanda da parte dei viaggiatori.