Prato addio a Pizzutelli | il centrocampista lascia per gravi motivi familiari

, 12 gennaio 2025 - Fulmine a ciel sereno in casa. Nella giornata odierna, proprio in concomitanza con il match contro il Lentigione (valevole per il 19esimo turno del girone D di serie D), la società laniera ha comunicato l'di Federico. I biancazzurri e il'95 (che aveva saltato la gara contro il Ravenna per febbre) hanno trovato l'accordo per la rescissione consensuale. Nell'annunciare la separazione, il club di Stefano Commini ha parlato diche hanno colpito il calciatore, rivelatosi nelle sue apparizioni con ilpedina molto importante. "L’ACcomunica che il calciatore Federicoin ripresa da una brutta influenza ha richiesto alla società di poter ottenere la risoluzione del contratto per fare rientro a Bari per", recita la nota.