Pragarogo in ristorante | morti e feriti

11.58 Un incendio scoppiato in unnella Repubblica Ceca ha ucciso sei persone e ne ha ferite otto, hanno annunciato oggi i servizi di soccorso. "L'incendio si è propagato molto velocemente dopo che una stufa a gas è stata verosimilmente rovesciata", scrive il servizio di vigili del fuoco locale su X in merito al disastro avvenuto nella città di Most, circa 70 km a nordovest di Praga. Sei deiversano in gravi condizioni.