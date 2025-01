Ilrestodelcarlino.it - Poviglio, esplosivo per rubare i soldi del bancomat

(Reggio Emilia), 12 gennaio 2025 – Ancora un colpo a unnella Bassa. La scorsa notte verso le due i malviventi hanno agito in pieno centro a, dove è stato fatto esplodere ildella Banca Popolare, l’ex Banco San Geminiano e San Prospero, in via don Pasquino Borghi. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine quando è stato sentito il boato, che ha inevitabilmente svegliato i residenti in zona. Sul posto sono arrivati i carabinieri dicon i colleghi della Compagnia di Guastalla e del nucleo investigativo. Ma i ladri erano già riusciti a fuggire con il bottino, ancora in fase di quantificazione. Gli autori del furto hanno prima forzato la porta d’ingresso per poi introdursi nei locali che ospitano l’istituto bancario raggiungendo il retro della colonnina del, che in piena notte è stata fatta esplodere, riuscendo poi ad arraffare il danaro che era nella casetta metallica.