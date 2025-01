Quotidiano.net - Portogallo: nuove agevolazioni fiscali per giovani con Irs Jovem fino al 2035

Leggi su Quotidiano.net

Ilarchivia la stagione delleper i pensionati stranieri e impiega ora la leva fiscale per contrastare la fuga deidal Paese. Lo scrive la webzine dell'Agenzia delle Entrate, FiscoOggi, spiegando che il Parlamento ha approvato per il 2025 una Legge di Bilancio con importanti novitàper legenerazioni. La manovra finanziaria contiene, infatti, un ampliamento del perimetro di applicazione del regime denominato Irs, già oggi previsto a sostegno deilavoratori. La misura consente un'esenzione totale o parziale dal pagamento dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente o autonomo. In particolare, tale regime accorda ai suoi beneficiari un'esenzione, decrescente, dalle imposte sui redditi da lavoro, che riguarda il 100% dell'imponibile per il primo anno, il 75% gli anni dal secondo al quarto, per passare poi al 50% del reddito nel quinto, sesto e settimo anno, per scendere infine al 25% dall'ottavo al decimo anno.