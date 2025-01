Palermotoday.it - Policlinico, impiantato su un paziente a rischio un dispositivo innovativo che previene la morte cardiaca

AlPaolo Giaccone un’equipe di cardiologi e cardiochirurghi ha portato a termine con successo una procedura di impianto di Aurora Ev-Icd: un, unico nel suo genere, in grado di prevenire laimprovvisa, principale causa di decesso per gli under 60.