Pitti Uomo 2025 | fuoco stile e innovazione per l’uomo moderno

Life&People.it Siete curiosi di scoprire quali saranno le tendenze? Giunto alla sua 107esima edizione,è alle porte: da martedì 14 a venerdì 17 gennaio, il Salone più importante dedicato alla modae al lifestyle contemporaneo aprirà i battenti. Il tema di quest’anno è “Fire”, e promette di fare scintille, grazie anche agli allestimenti curati da Alessandro Moradei in Fortezza da Basso, cuore pulsante della manifestazione. Il, l’elemento unificante per esprimere le caratteristiche e lo spirito della prossima stagione, è anche il protagonista delle nuove campagne adv diBimbo eFilati, declinate in base alle peculiarità delle singole manifestazioni. Le immagini di “I’m on FIRE” sono scattate da Andrea Ariano, con il coordinamento del creative director Angelo Figus e l’editing grafico di Alessandro Gori, e saranno la rappresentazione delche unisce e riscalda sia i corpi che le anime, che cattura l’attenzione e indica la strada.