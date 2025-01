Napolitoday.it - Piove nell'autobus dell'Anm: la denuncia

La pioggia a Napoli crea sempre disagi e non solo alle strade. Il sindacato Usb ha diffuso un video che mostra come l'acqua piovana entri copiosamentea cabina conducente di un'Anm per una perdita dal tetto. Un modo perre le condizioni fatiscenti di parte del parco mezzi.