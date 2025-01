Perché noi uomini evitiamo la terapia? Un’analisi approfondita delle barriere psicologiche maschili

Leggi su Mondouomo.it

Le radici storiche e culturali della resistenza maschile. La relazione complessa tra glie laaffonda le sue radici in secoli di condizionamento culturale. La società occidentale ha storicamente forgiato un’immagine dell’uomo come essere stoico, autonomo e emotivamente contenuto. Questa eredità culturale continua a influenzare profondamente il modo in cui glicontemporanei .