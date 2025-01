Romatoday.it - Peggiora lo smog a Centocelle e Pigneto, il Comune chiede ai romani di non usare l'auto

Leggi su Romatoday.it

L’aria di Roma torna are. Dopo la vera e propria emergenza vissuta ad inizio anno, con le polvere sottili fuori controllo per via dei botti di Capodanno, in città loera di nuovo sotto controllo. Negli ultimi giorni, però, c’è stato un lentomento che ha portato, nella.