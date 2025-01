Parmatoday.it - Parma, nome nuovo davanti: piace Skjellerup

Leggi su Parmatoday.it

In missione per l'attaccante. L'Area Tecnica delha messo sul taccuino ildella punta dell'IFK Göteborg, Laurs. Il danese, cheanche al Sassuolo, ha mostrato un grande potenziale e, a 22 anni, sarebbe l'acquisto ideale per il Club di Krause. A Tipsbladet, l'agente di.