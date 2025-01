Papa Francesco "Preghiamo per la pace, la guerra è una sconfitta"

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “Non tralasciamo di pregare per la. Non dimentichiamo che lasempre è una”. Lo ha ribadito, al termine dell’Angelus, in piazza San Pietro.Il Pontefice, ha sottolineato di essere “vicino agli abitanti della Contea di Los Angeles, California, dove nei giorni scorsi sono divampati incendi devastanti. Prego per tutti voi”. Poi, ha aggiunto: “Questa mattina ho avuto la gioia di battezzare alcuni neonati, figli di dipendenti della Santa Sede e della Guardia Svizzera.per loro, per le loro famiglie. E vorrei chiedere al Signore, per tutte le giovani coppie, che abbiano la gioia di accogliere il dono dei figli e di portarli al Battesimo”. “Nella Basilica di San Giovanni in Laterano, stamani – ha poi detto – è stato beatificato Don Giovanni Merlini, sacerdote dei Missionari del Preziosissimo Sangue.