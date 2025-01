Lapresse.it - Papa Francesco battezza 21 bambini nella Cappella Sistina

Leggi su Lapresse.it

hato 21, sotto il soffitto affrescato da Michelangelo, in quella che è diventata una tradizione annuale che segna la fine del periodo natalizio in Vaticano.ha celebrato il dono della fede del Signore per i, sottolineando che loro erano i protagonisti della cerimonia.“È importante che questisi sentano a loro agio” ha detto il. “Se hanno fame, allattateli affinché non piangano. Se hanno troppo caldo, cambiateli. ma fate in modo che si sentano comodi, perché oggi sono loro al centro e noi dobbiamo servirli con il Sacramento e con le preghiere”. Durante la cerimonia, a ogni padre è stata consegnata una candela accesa, simbolo della “luce cristiana che non deve mai spegnersi”.