Quifinanza.it - Noleggio dei monopattini elettrici ridotto del -30%, a rischio 4.200 posti di lavoro

Leggi su Quifinanza.it

Un mercato azzoppato dalla politica: secondo l’Alleanza per la mobilità sostenibile, gli effetti delle norme introdotte dal nuovo Codice della strada si sono tradotti in un crollo del -30% neldeinelle principali città italiane, mentre per quanto riguarda le vendite deiai privati la stima è ancora più fosca, aggirandosi fra il -30% e il -50%.E questo solo nel primo mese di vita del nuovo Codice, dal 15 dicembre 2024 al 10 gennaio 2025.Tali numeri, viene evidenziato, rischiano di avere drammatiche conseguenze sul fronte dell’occupazione che si traducono in una perdita secca di 1.200diin Italia, oltre alla mancata creazione di quegli ulteriori 3.000diche erano stati preventivati per i prossimi anni. In totale, si parla di 4.