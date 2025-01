Ilnapolista.it - Napoli-Verona 2-0, tre di recupero di una partita chiusa (LIVE)

Ilsfida l’Hellasnel match della domenica sera valevole per la ventesima giornata di Serie A. Per la prima volta non c’è la convocazione di Kvara tra le fila azzurre, causa la prossima partenza in destinazione Parigi. Conte per sostituire il georgiano si affida a Politano sulla destra e Neres a sinistra. Per il resto gli undici titolari sono i fedelissimi del tecnico leccese. Ilè reduce da un discreto periodo di forma con le vittorie contro Parma e Bologna, che hanno permesso agli uomini di Zantti di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione.90? Tre minuti di89? Ultimo cambio, dentro Zerbin e fuori Neres. Ovazione per il brasiliano85? Il Maradona è in grande festa per questa vittoria ampiamente meritata e prosecuzione di un sogno collettivo82? Dentro anche Mazzocchi per far rifiatare Spinazzola79? Piccolo pasticcio della retroguardia azzurra, ma nulla di fatto per i gialloblu76? Conte opera un triplo cambio, dentro Ngonge, Raspadori e Simeone.