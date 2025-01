Napoli Lukaku presente e futuro per Conte | un solo nome farebbe tentennare l’allenatore partenopeo

Leggi su Dailynews24.it

del, Antonio, la scorsa estate si è battuto per avere Romelu. Le sue prestazioni, al momento, non sono ancora da top player ma pian piano sta ritornando a livelli importanti. La SSC, per acntare il mister, ha investito cifre importante garantendo al giocatore un contratto da 6 milioni .L'articoloper: un