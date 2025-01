Napoli-Hellas Verona | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Impegno casalingo per il. Nella 20esima giornata di Serie A gli azzurri sfidano l'al Maradona. La squadra di Conte cerca tre punti preziosi per rimanere in testa alla classifica, che guida grazie ai 44 punti conquistati, a +3 sull'Atalanta, prima delle inseguitrici e con una partita da recuperare. Il