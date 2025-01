Napolitoday.it - Napoli Femminile da incubo, il Milan dilaga e vince: cronaca e tabellino

Iltorna in campo a distanza di un mese dall’ultima volta e incassa una pesante sconfitta in trasferta contro il. La gara valida per la quattordicesima giornata termina con un sonoro 6-0 per le rossonere, quarto stop di fila e decimo in campionato per le azzurre. Goleada.